Jose Avelino Gilles Corbett Lourenco’nun yönettiği ve Douglas Booth, Alison Pill, Iris Apatow ile Patrick J. Adams’ın oynadığı Genç Werther’in Acıları (Young Werther), 13 Haziran 2025’de Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Annesi, genç yazar Werther’i, şehirde bir işe gönderilir. Tesadüfen tanıştığı güzel Charlotte, hem cazibesiyle, hem de nişanlısı Albert’e olan bağlılığıyla Werther’in hayatını altüst eder. Werther ve Charlotte, duygusal bir ilişkiye yelken açarken, Werther ile Albert arasında da garip bir dostluk gelişir. Üçlü arasındaki bağlar giderek karmaşıklaştıkça, arzu, yakınlık ve aşkın sınırlarını ayırt etmek gittikçe zorlaşır.