John Wick Evreninde Geçen Ballerina, Ön Gösterimini Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleştirdi

Len Wiseman tarafından yönetilen gerilim ve aksiyon türündeki Ballerina, John Wick serisiyle bağlantılı olan ve üçüncüyle dördüncü filmin arasında geçen olayları anlatıyor. Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne ve Keanu Reeves gibi oyuncu kadrosuyla vizyona girecek film, Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleşen ön gösterimde izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ballerina, balerin ve suikastçı olan Rooney’in ailesini öldürenlerden intikam almasını konu ediyor. Rusya’daki bir balerin – suikastçı yetiştirme okulunda büyümüş, ölümcül bir katil olan Rooney, ailesinin intikamını almak için yeniden silahlara sarılır.

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