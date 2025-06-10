Kul: Dilemma Filminin Okuma Provası Yapıldı

Mehmet Emin Yıldırım imzalı iddialı psikolojik gerilim Kul: Dilemma, 11 Haziran’da sete çıkıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların rol alacağı filmin okuma provası geçtiğimiz gün yapıldı. Etkinlik, film ekibini ilk kez bir araya getirdi. Sinema sektörünün başarılı isimlerinden Mehmet Emin Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği film için start verildi. Lil Yapım imzalı Kul: Dilemma adlı sinema filminin çekimlerine 11 Haziran 2025 Çarşamba günü başlanacak.

Basın Bülteni

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