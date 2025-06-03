Altın Boğa Ödülleri Verildi

İstanbul Erkek Lisesi’nin 22 yıldır düzenlediği Altın Boğa Kısa Film Festivali kapsamında yapılan Kısa Film Yarışması’nın kazananların ödülleri verildi. Birincilik ödülünü, yönetmenliğini Bahar Karaca ve Irmak Güven’in yaptığı Yüzmek İçin Fazlasıyla Kirli filmi aldı. Türkiye’nin liselere yönelik ilk film festivali olma özelliğine sahip olan Altın Boğa Kısa Film Festivali, Paribu HUB’un ana sponsorluğunda bu yıl 22. kez düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhan Kandemir genel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen festivale 50’si Türkiye, 200’ü ise başta İran, Amerika ve Hindistan olmak üzere yurt dışından toplam 250 film başvurusu yapıldı.

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Yüzmek İçin Fazlasıyla Kirli Ekibi

