EFEKT Görsel Efekt Günleri & Ödülleri 2025

Görsel efekt alanındaki en prestijli etkinlik olan EFEKT Görsel Efekt Günleri ve Ödülleri, “Hayal Et, Tasarla, Etkile” temasıyla ve ilk kez düzenlenen ödül töreniyle 22 – 23 Şubat 2025′de gerçekleşiyor. Etkinlik, British Council Türkiye, Institut Français Türkiye, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ortaklığında ve ANiKA Animasyonun Kadınları Derneği – WIA Kolektifi organizasyonunda, düzenlenecek. Etkinlik, görsel efektin, sinemada bir sihir gösterisi olarak doğduğu ve bugün yapay zekâ ile sınırlarını genişlettiği bir dönemde, Türkiye’deki VFX ve animasyon sektörünün kreatif endüstrilerdeki konumunu açıklamayı ve vurgulamayı amaçlıyor.

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