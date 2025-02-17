Pera Film’de Başka Bir Yerde | Somewhere Else

Pera Film, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Başka Bir Yerde film başlıklı program hazırladı. Program, kadın karakterlerin sınırlarını aşarak hayal, mücadele, özlem ve kayıplarla biçimlendirdiği içsel ve dışsal yolculuklarını takip eden altı filmden oluşuyor. Program beyazperdenin öncü kadın yönetmenleri Chantal Akerman, Jane Campion, Agnes Varda, Lucrecia Martel, Kelly Reichardt ve Payal Kapadia’nın filmlerini bir araya getiriyor.

Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine As Light)

Başsız Kadın (The Headless Woman)



Evden Haberler (News From Home)



Piyano (The Piano)

Wendy ve Lucy



Yersiz Yurtsuz (Vagabond)

