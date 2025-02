Oh Yoon Dong ile Sun Hyung Kim’in yönettiği ve Red Velvet Grubu’nun [Bae Joo Hyun (Irene), Seulgi, Shon Seung Wan (Wendy), Park Soo Young (Joy), Kim Ye Rim (Yeri)] oynadığı Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv In Cinemas (Redeubelbet Haepiniseu Daieori: Mai Dieo, Rebereop In Sinema), 21 Şubat 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv In Cinemas, Güney Kore’li ünlü ve sevilen müzik grubu Red Velvet’in (Irene, Seulgi, Wendy, Joy, Yeri) 10. yıldönümü konserini ve hikâyelerini beyazperdeye getiriyor. Güney Kore yapımı film 114 dakika.