Marvel Studios Yapımı Thunderbolts* Filminden Yeni Fragman ve Afiş, Super Bowl’da Tanıtıldı

Marvel Studios, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl maçında Thunderbolts* filminin yeni fragmanını ve afişini yayınladı. Ayrıca etkinlikte Marvel, filmin müziklerini Son Lux’un besteleyeceğini de duyuruldu. Üç üyeden oluşan Birleşik Amerikalı müzik grubu, 2022’nin En İyi Film Müziği dışında Oscar ve BAFTA adayı Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) filminde de çalışmış ve büyük beğeni toplamıştı. Marvel Studios’un Thunderbolts* filminde, alışılmışın dışında bir anti-kahraman ekibi bir araya geliyor: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.