Dan Kwan ile Daniel Scheinert’in yönettiği ve Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu ile Jamie Lee Curtis’in oynadığı Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once), 08 Nisan 2022’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kocasıyla yıllar önce Çin’den Amerika’ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek, tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürüklenir.