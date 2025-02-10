Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği ile Akdeniz Üniversitesi’nce düzenlenen Akdeniz Film Yapım Festivali için başvurular sürüyor. Akdeniz Bölgesi’nin sinema sektöründeki değerinin altını çizmeyi hedefleyen festivalin temel amacı, bölgenin film üretim potansiyelini geliştirmek ve tanıtmak. “Elması keşfet!” sloganıyla yola çıkan festival, iki ayrı yarışma kategorisi için Batı Akdeniz Üniversiteleri’nin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ve ulusal çapta profesyonel sinemacıların projelerini bekliyor. 13 – 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin yarışma kategorileri için başvuru kabulü 20 Nisan 2025 tarihine kadar devam ediyor.