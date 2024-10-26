ID. Buzz GTX, Venomlaştırıldı

Volkswagen Ticari Araç’ın 1950’lerde pazara sunduğu ikonik modeli T1’den, yani Bulli’den ilham alan modeli ID. Buzz, Hollywood’da da adından söz ettiriyor. Volkswagen Ticari Araç, tamamen elektrikli yeni aracı ID. Buzz’un GTX modeliyle Sony Pictures’ın dünyada büyük ilgi gören Venom üçlemesinin final filmi Venom: The Last Dance’da yer aldı. ID. Buzz’ın GTX modelinin Türkiye pazarına 2025 yılı başlarında sunulması planlanıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

ID. Buzz’un Venomlaşmasını izlemek için tıklayınız.