Kelly Marcel’in yönettiği ve Tom Hardy, Juno Temple, Alanna Ubach, Stephen Graham, Rhys Ifans, Chiwetel Ejiofor, Cristo Fernandez ile Clark Backo’nun oynadığı Venom: Son Dans (Venom: The Last Dance), 25 Ekim 2024’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Küresel çapta toplamda 1,4 milyar dolar hasılat elde eden ilk iki filminin ardından Venom heyecan verici yeni bir macera ile sinemasever seyirciyle buluşuyor. Eddie Brock / Venom üçlemesinin final filmi Venom: Son Dans’ta artık tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom’u bu son filmde kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olarak izleyeceğiz.