0000 Kilometre, 01 Kasım’da Vizyona Giriyor

Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın rol aldığı, Beyza Alkoç’un Sıfır Kilometre adlı kitabının sinema uyarlamasının vizyon tarihi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yılın en fazla gişe yapan filmleri arasında yer alan 3391 Kilometre filminin devamı niteliğindeki 0000 Kilometre, bu sezonda da en beklenen yapımlar arasındaki yerini alıyor. Kitap okurlarının yanı sıra sinema izleyicisinin de merakla beklediği film 01 Kasım Cuma günü vizyona giriyor. Ak ve Zavlak’ın yanı sıra Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür’ün yer aldığı filmi Fulya Özcan senaryolaştırdı, Deniz Enyüksek çekti.

Basın Bülteni

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