Bir Cumhuriyet Şarkısı Ankara ve İzmir Ön İzlemelerinde Dakikalarca Ayakta Alkışlandı

Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, Ankara ve İzmir’de filmin oyuncuları ile birlikte gerçekleştirdiği seyircili ön izlemede dakikalarca ayakta alkışlandı. Ankara izlemesine katılan Ertan Saban, Şifanur Gül, Ahmet Rıfat Şungar, Burak Bilgili, yönetmen Yağız Alp Akaydın ve İzmir izlemesine katılan Ertan Saban, Melis Sezen ve Mehmet Özgür izlemenin sonunda sahnede yaptıkları duygusal konuşmalar üzerine seyircilerce coşku ve göz yaşı ile dakikalarca ayakta alkışlandı.

Basın Bülteni

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Tan Sağtürk



Tan Sağtürk – Ertan Saban – Yağız Alp Akaydın –

Şifanur Gül – Ahmet Rıfat Şungar – Burak Bilgili

