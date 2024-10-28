OPPO x Venom, Son Dans Filminde Reno11 FS’in Gücünü Ortaya Koyuyor

OPPO, merakla beklenen Venom: Son Dans filmi ile bir iş birliğini başlattı. Venom’un süper gücü, gelişmiş duyuları, dayanıklılığı ve şekil değiştirme yetenekleri gibi, OPPO Reno11 FS de kullanıcıları güçlendirmek için tasarlanmış birçok özellik barındırıyor. Bu iş birliği, Venom’un insanüstü yeteneklerinden ilham alan OPPO’nun en yeni akıllı telefonu Reno11 FS’in olağanüstü özelliklerini deneyimlemeleri için davet ederek içlerindeki gücü ortaya çıkarmayı amaçlıyor. OPPO’nun yeni modeli, farklı bir deneyim sunan AI Stüdyo özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu uygulama, sıradan fotoğraflarınızı eğlenceli dijital avatarlara veya yaratıcı profil resimlerine dönüştürmenizi sağlıyor.

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