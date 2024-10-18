Ekrem Arslan’ın yönettiği Kayıp Kamyon filminin galası gerçekleştirildi. 18 Ekim’de sinema salonlarındaki yerini alacak filmin senaryosunu Kamuran Süner ve yönetmen Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı. Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak duygusal bir anlatımla beyazperdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Film ekibi gösterim öncesinde kameralara karşı konuştu.

Bülent Emin Yarar



Yetkin Dikinciler

