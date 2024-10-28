Pubg Mobile ve Venom: Son Dans İşbirliğiyle Unutulmaz Bir Gala

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından Pubg Mobile, Sony Pictures’ın büyük ilgi gören filmi Venom: Son Dans ile benzersiz bir işbirliğine imza attı. 18 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında oyun içinde gerçekleştirilen özel etkinliklerin yanı sıra, 22 Ekim’de İstanbul Acıbadem Paribu Cineverse Akasya Sineması’nda düzenlenen gala ile bu heyecan verici buluşma büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu özel gecede, iki dev evrenin çarpışmasına tanıklık eden misafirler, Pubg Mobile ve Venom dünyalarının büyülü atmosferini deneyimleme şansı yakaladı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.