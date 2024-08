Sevgilim Kaç – Strange Darling, 30 Ağustos’ta Sinemalarda

Barbaian, O (It), Parçalanmış (Split) ve Ruhlar Bölgesi (Insidious) gibi çok başarılı korku filmlerini gerçekleştiren yapımcılardan sıra dışı anlatım şekliyle izleyenleri ters köşe yapıp, sonuna kadar beyazperdeye kilitleyecek bir seri katil filmine hazır olun. Filmin başrollerini Gülümse (Smile) ve Çığlık (Scream) gibi korku filmleriyle tanıdığımız Kyle Gallner ile Netflix’in The Fall Of House Of Usher dizisiyle yıldızı parlayan Willa Fitzgerald paylaşıyor. Yılın en çok merak edilen korku filmleri arasında yer alan Sevgilim Kaç – Strange Darling’in Rotten Tomatoes değerlendirmelerindeki skoru % 100 de eşine az rastlanır bir şekilde mükemmel seviyede bulunuyor.

Basın Bülteni

