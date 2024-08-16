Hellboy: The Crooked Man, 06 Eylül’de Sinemalarda

Çekimleri tamamlanan filmde Hellboy ve çaylak bir BPRD ajanı, 1950’lerin kırsal Appalachia’sında mahsur kalır. Orada, cadıların musallat olduğu ve Hellboy’un geçmişiyle sorunlu bir bağlantısı olan yerel bir şeytan olarak bilinen Crooked Man’in yönettiği küçük bir topluluk keşfederler. Bahsedilen kişi, 18. yüzyılda işlediği suçlardan dolayı asılan, ancak bölgenin yerleşik Şeytanı olarak Cehennemden dönen cimri ve savaş vurguncusu Jeremiah Witkins’tir. Brian Taylor’un yönettiği ve Jefferson White, Joseph Marcell ile Hannah Margetson’un oynadığı Hellboy: The Crooked Man, 06 Eylül 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pinema Film tarafından gösterime çıkarılıyor.

Basın Bülteni

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