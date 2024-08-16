Fragman Yayında, Oyunda Kal: Eğlence Arenası, 30 Ağustos’ta Sinemalarda

Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını, İlker Savaşkurt’un yönetmenliğini, Doğan Akdoğan ve Alper Baytekin’in senaristliğini üstlendiği Oyunda Kal: Eğlence Arenası, 30 Ağustos 2024 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Fragmanı internet ortamında yayına verilen filmde, büyük ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen 12 genç, ailelerinden uzakta çeşitli engellerden oluşan parkurlarda kıyasıya yarışacakları bir yarışma programına katılırlar. Çocuklar yazın keyfini tatil yaparak değil yarışarak da çıkaracaklardır. 6 fenomen ve fenomenlerin hazırladığı heyecan dolu elemeleri geçecek 6 gönüllü, Eğlence Arenası’nda Sihirli Değnek ödülünün peşinde tek bir amaç için karşı karşıya gelirler.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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