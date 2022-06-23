Parker Finn’in yönettiği ve Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner ile Robin Weigert’in oynadığı Gülümse (Smile), 30 Eylül 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet, hayatını ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta kalmak ve korkunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmek zorundadır.