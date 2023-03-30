Gizemli Ada Mençuna, 07 Nisan’da Vizyonda

Başrollerini Şahin Irmak, Sinan Çalışkanoğlu, Ünal Yeter, instagram fenomeni Leyla Günay, çocukların çok sevdiği Youtube kanalı Oyuncak Oynuyorum kahramanları Öykü ve Masal ile birlikte 10 çocuk oyuncunun paylaştığı macera, komedi ve aile filmi Gizemli Ada Mençuna, 07 Nisan’da vizyona girecek. Yapımcılığını GNY Yapım adına Cem Günay, yapım ortakları Özgür Gezgin ile Bülent Çatar’ın üstlendiği Ünal Yeter ve Barış Başar’ın senaryosunu yazdığı ve Bora Onur’un yönetmen koltuğunda olduğu Gizemli ada Mençuna filmi yeni dijital oyun tasarımcısının yaptığı duyuru üzerine 10 çocuğun bir adada başlarına gelenleri konu alıyor.

Basın Bülteni

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