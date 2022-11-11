Bora Onur’un yönettiği ve Şahin Irmak, Sinan Çalışkanoğlu, Ünal Yeter ile Leyla Günay’ın oynadığı Gizemli Ada Mençuna, 10 Şubat 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla GNY Yapım – Teknovia İletişim – Bahane Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gizemli Ada Mençuna isimli bir çocuk video oyunu tüm dünyada oldukça popülerdir. Ancak bu oyunun altı ile on beş yaş arası çocukları bağımlılık derecesinde etkisi altına aldığı gibi görüşler ve eleştiriler vardır. Oyunun tasarımcısı tüm bu önyargıların hiç de doğru olmadığını anlatmak hem de planladığı serinin ikinci oyununun daha da ses getirmesi için bugüne dek yapılmamış bir şey yapmaya niyetlidir.