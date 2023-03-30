Orçun Benli’nin yönettiği ve Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Selim Erdoğan ile Mehmet Emin Güney’in oynadığı Benim Babam Bir Kahraman, 16 Haziran 2023’de CJ ENM dağıtımıyla Cocoon Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Altan, eşi öldükten sonra oğlu Can ile birlikte, hayatın tüm zorluklarına dayanabilecekleri küçük bir dünya kurmuş, düştükleri en zor durumda bile bunu bir oyuna çevirebilen ve en trajik anda dahi etrafındakileri güldürebilen bir babadır. Belediyede çöpçü olarak çalışan Altan, İstanbul’un zengin semtlerine komşu bir gecekondu mahallesinde oğlu ile yaşamaktadır. Can’ın ise bütün dünyası çizgi romanlardır.