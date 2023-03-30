19. Akbank Kısa Film Festivali Yeni Tarihleri ve Jüri Üyeleri Belirlendi

19. Akbank Kısa Film Festivali’nin yeni tarihleri 02 – 12 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Kısa filmlerin yapımına özendirmek, yeni yapımları teşvik etmek ve ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları destelemek amacıyla başlatılan bir festival kültürü yaratan Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl izleyicisiyle yeniden Akbank Sanat’ta buluşacak. Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri, oyuncu Beren Saat, yönetmen Umut Aral, oyuncu Ekin Koç, kurgucu Ali Aga ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan gibi isimlerden oluşuyor.

Basın Bülteni

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Ali Aga / Beren Saat



Berkay Ateş



Cem Altınsaray / Derya Bigalı



Ekin Koç / Emre Kayiş



Jonas Matzow Gulbrandsen / Merve Dizdar



Mina Kavani / Nik Xhelilaj



Pınar Deniz / Saki Çimen



Selim Evci / Umut Aral



Ziya Demirel

