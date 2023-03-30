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19. Akbank Kısa Film Festivali Yeni Tarihleri ve Jüri Üyeleri Belirlendi

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19. Akbank Kısa Film Festivali’nin yeni tarihleri 02 – 12 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Kısa filmlerin yapımına özendirmek, yeni yapımları teşvik etmek ve ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları destelemek amacıyla başlatılan bir festival kültürü yaratan Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl izleyicisiyle yeniden Akbank Sanat’ta buluşacak. Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri, oyuncu Beren Saat, yönetmen Umut Aral, oyuncu Ekin Koç, kurgucu Ali Aga ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan gibi isimlerden oluşuyor.

Ali Aga / Beren Saat

Berkay Ateş

Cem Altınsaray / Derya Bigalı

Ekin Koç / Emre Kayiş

Jonas Matzow Gulbrandsen / Merve Dizdar

Mina Kavani / Nik Xhelilaj

Pınar Deniz / Saki Çimen

Selim Evci / Umut Aral

Ziya Demirel

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