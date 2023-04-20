Benim Babam Bir Kahraman, 16 Haziran 2023’de Sinemalarda

Yönetmenliğini Orçun Benli’nin üstlendiği ve başrollerinde Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Selim Erdoğan ve Mehmet Emin Güney’in oynadığı Benim Babam Bir Kahraman filmi 16 Haziran 2023 Cuma günü sinemalarda vizyona giriyor. Filmde, Altan, eşinin vefatından sonra oğlu Can ile birlikte yaşamaktadır. Can’ın bütün dünyası çizgi romanlardır. Günün birinde Can’a dördüncü evre kalp yetmezliği teşhisi konması Altan’ın dünyasını başına yıkar. Can’ın tek şansı kalp naklidir ve çocuk için donör bulmak çok güçtür. Bundan sonra Altan’ın yapabileceği tek şey Can’ı mutlu edip moralini yüksek tutabilmektir. Can’ı mutlu etmenin tek yolu çizgi romanlardadır.

Basın Bülteni

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