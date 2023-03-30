The Flash, 16 Haziran’da Vizyonda

Annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden Barry Allen’ın, zamanın lineer akışında istenmeyen sonuçlara yol açmasını konu alan filmin, yönetmen koltuğunda O (It) ve Mama gibi kült bilimkurgu yapımlarıyla tanınan Andy Muschietti’i yer alıyor. Başarılı oyuncu Ezra Miller’ın Barry Allen’ı canlandırdığı filmde Ben Affleck ve Michael Keaton, Batman karakterinin farklı zamanlardaki versiyonları ile karşımıza çıkıyor. Beklenen film The Flash: Dünyalar Çarpışıyor, 16 Haziran 2023′de vizyona girecek.

Basın Bülteni

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