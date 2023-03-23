Bir Zamanlar Gelecek: 2121 Filmi Dünya’yı Dolaşmaya Devam Ediyor

Dünya prömiyerini 29. Uluslararası Adana Film Festivali’nde yapan Serpil Altın’ın ilk uzun metrajlı filmi Bir Zamanlar Gelecek: 2121 dünya film festivallerindeki yolculuğuna devam ediyor. Bu yıl 30 Mart – 02 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen 34. Münih Türk Film Günleri’nin açılış filmi olan film, Amerika’nın en büyük beşinci şehri ve Arizona eyaletinin başkenti olan Phoenix’de 19. kez düzenlenen Uluslararası Horror & Sci-Fi Film Festivali’nde yarışmalı bölüme seçilen dört bilimkurgu filminden biri oldu. Türkiye’nin ilk uzun metraj kadın bilimkurgu yönetmeni unvanı sahibi Serpil Altın’ın filmi Amerika’da Phoenix Harkins Sinemaları’nda gösterimde olacak.

Basın Bülteni

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