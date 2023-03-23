23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Heyecan Başladı

Kültürlerarası Transfer Derneği’nce düzenlenen 23. Türk Film Festivali Frankfurt, bu yıl 11 – 16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında yapılacak Uzun Metraj Film Yarışması ön jürisinde yönetmen Musa Öztep, oyuncu Pelin Oruç, oyuncu Tarık Tiryakioğlu, Belgesel Film Yarışması ön jürisinde yönetmen Nil Su Filiz, kurgu yönetmeni Ezgi Yılmaz, senarist Semih Mumcular, Kısa Film Yarışması ön jürisinde oyuncu Yaman Yoldaş, yönetmen Günay Alioğlu, görüntü yönetmeni Eray Köseoğlu ve Senaryo Yarışması ön jürisinde ise yönetmen Gülsün Odabaş, görüntü yönetmeni Onur Vural, senarist Emsal Şensoylar yer alıyor.

Basın Bülteni

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