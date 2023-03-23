07 Nisan 2023 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Simulasyon (Yönetmen: April Mullen)

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April Mullen’in yönettiği ve Simu Liu, Sam Worthington, Jordana Brewster ile Robbie Amell’in oynadığı Simülasyon (Simulant), 07 Nisan 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
Kocasını trajik bir kazada kaybeden Faye, eşinin yerini insansı bir yapay zekâ olan Sim ile doldurur. Ancak Sim ve onun gibi zeki programlar insanlara karşı başkaldırıp özgürlüğünü elde etmeyi planlamaktadır. Sim’leri ve onların ölümcül planlarını durdurmak üzere Ajan Kessler görevi devralır.

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