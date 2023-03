All Of Those Voices: Louis Tomlinson – Sadece 22 – 30 Mart 2023 Arası Gösterim

Dünyaca ünlü One Direction müzik grubunun üyelerinden olan Louis Tomlinson’a ait belgesel – müzik filmi All Of Those Voices: Louis Tomlinson sınırlı gösterim günü ile 22 – 30 Mart arası gösterime giriyor. Film, Louis Tomlinson’ın müzikal yolculuğuna saf ve gerçek bir yorum kazandırıyor. Ünlü belgesellerin parlaklığını bir kenara bırakan film, izleyicilere Louis’in hayatı hakkında samimi ve sade bir bakış açısı sunuyor. Daha önce hiç görülmemiş ev yapımı film çekimleri ve Louis’in kapalı gişe rekorları kıran 2022 Dünya Turu’nun kamera arkası görüntüleriyle günümüzün hızlı dünyasında müzisyen olmanın nasıl bir şey olduğuna dair benzersiz bir vizyon sunuyor.

