Port Film ve Metropol Medya’nın ortak yapımcılığını üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu Öt Bakalım filminin fragmanı ve afişi yayınlandı. Başrollerini Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Serkan Şengül, Kubilay Penbeklioğlu, Tuncay Beyazıt, Güray Kip, Emre Ertunç, Okan Özkunt ve Bahar Gençalp gibi ünlü komedyenler rol alıyor. Sakin ve huzurlu bir emeklilik hayali ile bir kafe açmak isteyen bir karı kocanın, düşündüklerinin aksine hayallerinin adrenalini bol ve maceralı bir hikâyeye dönüşmesini konu alan filmde rol alan diğer bir sürpriz ise Tarık Mengüç.

Basın Bülteni

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