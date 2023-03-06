1998 yılında düzenlendiği ilk yıldan itibaren kadın emeğini görünür kılmak amacıyla çıktığı yolda kadın hareketiyle birlikte güçlenen, sinema sektöründeki kadınlar arasında bir iletişim ağı kuran ve filmlerin görünürlüğünü sağlayan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali çeyrek asrı geride bıraktı. Bu yıl 31 Mayıs – 07 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bir kez daha kadınlar ve sinema başrolde olacak. Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen festival bu yıl “Daha Fazlası, Daha Azı Değil” diyor. Festival, her yıl olduğu gibi belirlenen tema çerçevesinde kadın sinemacıların imzasını taşıyan ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa filmleri izleyicilerle buluşturacak.

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