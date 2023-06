26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Tüm Hızıyla Sürüyor

26. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali film gösterimi ve söyleşilerle dolu bir günü daha geride bıraktı. Uçan Süpürge Vakfı tarafından T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen festivalde günün ilk filmleri Melisa Liebenthal’in kimlik konusuna yaratıcı, hafif ve eğlenceli bir üslûpla bakan filmi Denizanasının Yüzü (Face of the Jellyfish) ve Mina Keshavarz imzalı Tehlike Altında Yaşama Sanatı (The Art of Living in Danger) oldu.

20.000 Arı Türü (20.000 Species of Bees)



Ayna Ayna

Bir Ailenin Röntgeni (Radiograph of a Family)



Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada



Denizanasının Yüzü (Face of the Jellyfish)



İran Çantası (Irani Bag)



Kar ve Ayı

Ne Cüretle Bunu İstersin?

(How Dare You Have Such a Rubbish Wish)



Sonsuz Sır (The Eternal Daughter)

Tehlike Altında Yaşama Sanatı (The Art of Living in Danger)