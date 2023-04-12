26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Onur, Başarı ve Genç Cadı Ödülleri Belli Oldu

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin her yıl sinemadaki kadın emeğinin altını çizmek ve görünür kılmak, yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verdiği ödüller belli oldu. 31 Mayıs – 07 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak olan 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Onur Ödülü oyuncu Tilbe Saran’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Asiye Dinçsoy, yönetmen Belmin Söylemez ve kurgucu Selda Taşkın’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Öyküsu Özyürek’e 31 Mayıs’ta düzenlenecek törende takdim edilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Asiye Dinçsoy



Belmin Söylemez



Öyküsu Özyürek



Selda Taşkın



Tilbe Saran

