6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle, Megapol sponsorluğunda Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 07 – 12 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan 6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 07 Mart’ta başlıyor. Açılış töreni İzmir Sanat’ta düzenlenecek olan festivaldeki etkinlikler ücretsiz yapılacak. 5 farklı kategoride düzenlenecek Altın Makara Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu.

Basın Bülteni

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