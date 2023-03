All Of Those Voices: Louis Tomlinson Filmine Sadece 22 – 30 Mart 2023 Tarihleri Arası Sınırlı Gösterim Yapılacak

All Of Those Voices: Louis Tomlinson, Louis Tomlinson’ın müzikal yolculuğuna saf ve gerçek bir yorum kazandırıyor. Ünlü belgesellerin parlaklığını kenara bırakan bu film, izleyicilere Louis’in hayatı ve kariyeri hakkında samimi ve sade bir bakış açısı sunuyor. Süperstarlığın doruklarından kişisel trajedinin dip noktalarına kadar, Louis’nin hayatı bir dayanıklılık ve kararlılık hikâyesi anlatıyor. Film, One Direction’ın bir üyesi olmaktan, solo bir şarkıcı olmaya giden yolculuğunu inceliyor ve bu yolu tanımlayan zorlukları ve zaferleri aktarıyor. Charlie Lightening’in yönettiği belgesel filmde solo şarkıcı Louis Tomlinson sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

