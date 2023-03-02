Frankofon Film Günleri 2023

Institut Français Türkiye, Frankofoni İlkbaharı etkinlikleri çerçevesinde, Ankara (20 – 26 Mart), Bursa (13 – 19 Mart), İstanbul (10 – 16 Mart) ve İzmir’de (21 – 25 Mart) Mart ayı boyunca Frankofon Film Günleri düzenliyor. Belçika, Kanada, Lüksemburg, İsviçre Büyükelçilikleri, Belçika Konsolosluğu ve Alliance Française Bursa işbirliği ile düzenlenecek Frankofon Film Günleri’nde toplam 9 uzun metrajlı film Türkçe altyazı ile gösterimde olacak. Sinemaseverler, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Institut Français sinema salonlarında ve Bursa’da bulunan Çeksanat’da gerçekleşecek Frankofon Film Günleri’ne ücretsiz katılabilecek.

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