TRT Ortak Yapımı Nefes: Yer Eksi İki Filminden Yeni Fragman

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından “TRT ortak yapımı Nefes: Yer Eksi İki filmimiz 17 Şubat’ta sinemalarda” ifadeleriyle sosyal medya paylaşımı ile duyurusu yapılan filmin yeni fragmanı kısa sürede büyük ses getirdi. Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği, başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat’ın oynadığı filme ait yeni fragman görüntüler büyük heyecan yarattı. 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir sınır karakolunda geçen olaylar çerçevesinde kesişen farklı karakterin hayat hikâyesini anlatan filmin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor, müzikleri ise Ali Saran tarafından yapıldı.

Basın Bülteni

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