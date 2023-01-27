Efsanevi Korku Serisi, Kötü Ruh: Uyanış ile Geri Dönüyor

Korku sinemasının klâsikleri arasında yer alan ünlü Kötü Ruh filmi, serinin beşinci filmi Kötü Ruh: Uyanış ile geri dönüyor. Ormanda bir kulübede geçen, serinin diğer filmlerinin aksine şehirde geçecek olan hikâye, iki kız kardeşin karmaşık hikâyesini konu alıyor. Korku filmi tutkunları tarafından heyecanla beklenen Kötü Ruh: Uyanış, izleyiciyi kâbus gibi bir hayatta kalma mücadelesine ortak ediyor. Zamanla birbirlerinden uzaklaşmış iki kardeşin bir araya gelişinin, et yiyen kötü ruhların canlanmasıyla sekteye uğradığı hikâyede, iki kardeş bir ailenin karşı karşıya gelebileceği en kâbus dolu anları yaşıyor ve vahşi bir hayatta kalma savaşının tam da ortasında kalıyorlar.

Basın Bülteni

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