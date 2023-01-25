Bir Aşkın Dört Mevsiminin Hikâyesi Birlikte Öleceğiz, 28 Ocak’tan İtibaren Sadece Mubi’de

Dünya prömiyerini 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan ve 41. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale için yarışan Birlikte Öleceğiz, 28 Ocak’ta Mubi seyircisiyle buluşuyor. Su Kutlu ve Özgür Emre Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı, birbirini tutkuyla seven iki insanın bir arada kalamamasının hikâyesini anlatan Birlikte Öleceğiz, tüm güzellik ve çirkinliğiyle onları yalnız bırakmayan İstanbul’u da merkezine alarak alışılagelmiş aşk hikâyesi klişelerini yıkıyor. Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu ikilisinin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği film, Yeşilçam geleneğinden beslenen bir aşk masalının dört mevsime yayılan değişik serüvenini gözler önüne seriyor.

Basın Bülteni

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