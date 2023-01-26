Güven Bana, 24 Şubat’ta Sinemalarda

Selçuk Aydemir’in hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı Güven Bana filmi 24 Şubat’ta seyirciyle buluşacak. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı filmde, iki kardeş olan Özcan ve Sercan tefeciye olan senet borçlarını ödemek için, Müslüm dayılarının kendilerine olan borcunu almaya giderler. Dayı parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Dayının cebinde para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri bir sürpriz beklemektedir, çünkü para sahtedir.

Basın Bülteni

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