Yılın En İddialı Komedisi Güven Bana’nın Afişi Yayınlandı

Selçuk Aydemir’in yönettiği Güven Bana filmi 24 Şubat’ta seyirciyle buluşacak. Çekimleri neşe içinde geçen Güven Bana filminin afişi de yayınlandı. Filmin renkli ve eğlenceli hikâyesini tamamlayan afişte filmin başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan yer alıyor. Güven Bana’da dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşi canlandıran Cihangir Ceyhan ve Okan Çabalar’a Ufuk Bayraktar, Özgür Emre Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi oyuncular eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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