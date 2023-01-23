T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi destekleriyle düzenlenecek 9. Balkan Panorama Film Festivali’ne başvurular devam ediyor. Festivalin bu yılki Danışma Kurulu’nda Istvan Szabo, Rade Šerbedžija, Milcho Manchevski, Ediz Hun, Lazar Ristovski, İgor Galo ve Meto Jovanovski yer alıyor. 16 Balkan ülkesini kapsayan festival uzun metraj ve kısa metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmleri kabul kabul ediyor. Yalnızca festivalin resmi internet sitesinden online ve ücretsiz olarak yapılabilecek olan yarışma ve yarışma dışı başvuruları 24 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

Basın Bülteni

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