Gişe Lideri TRT Ortak Yapımı Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa Rekora Gidiyor

Rafadan Tayfa’nın sevilen karakterleri Hayri, Kâmil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macerayı ele alan Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filmine, seyircilerin ilgisi devam ediyor. Vizyona girdiği 06 Ocak itibarıyla 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve en iyi açılış yapan animasyon filmi olan yapım, 1.299 685 kişi tarafından izlenerek yeni bir rekora imza attı.

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