Okan Ege Ergüven’in yönettiği ve Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı ile Osman Kot’un oynadığı Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası, 03 Mart 2023’de CJ ENM dağıtımıyla Eser Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

İlk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Reşat Hacıahmetoğlu’nun Temel’i canlandırdığı merakla beklenen komedi filmi, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel’in heyecanlı ve komik macerasını anlatıyor.