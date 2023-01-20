Erdal Murat Aktaş’ın yönettiği ve Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz, Meral Perin ile Rıza Akın’ın oynadığı Her Şeye Rağmen, 10 Şubat 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Ema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Adana’dan başlayıp, Palma de Mallorca’ya, oradan Hollywood’a kadar uzanan, gerçeklere dayanan olayları anlatan film, umut ve heyecan veren bir başarı ve vazgeçmeme hikâyesini beyazperdeye yansıtıyor. Film en dibe inmenin veya yıldızlara yükselmenin mümkün olduğu hayatta her zaman soğukkanlılığını koruyarak hedeflere yürümenin önemini anlatıyor.