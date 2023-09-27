Her Şeye Rağmen’e Muhteşem Gala

Erdal Murat Aktaş’ın yönettiği ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan Her Şeye Rağmen filminin galası önceki gece Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda yapıldı. Sinema, sanat ve cemiyet hayatından kalabalık bir davetli grubunun katıldığı gala gecesinde 7 salonda film izlendi. Adana’da başlayıp Hollywood’a kadar uzanan hikâyesiyle ilgi çeken filmde, İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor.

Basın Bülteni

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Ayten Uncuoğlu – Tümay Özokur – Özlem Çınar



Bülent Bilgiç



Can Petekkaya – Didem Petekkaya –

Erkan Petekkaya – İlhan Doğan



Holger Doelman



Sinan Akdeniz – Kaan Maximilianus Kaiser –

Erkan Petekkaya – Meral Yüzgüleç

