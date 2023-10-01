Adana’da Müthiş Final ve Gala

Yapımcılığını Verway’in yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan Her Şeye Rağmen filmi vizyona girdi. İlk galasını İstanbul’da yapan filmin ikinci galası ise hikâyenin başladığı yer ve İlhan Doğan’nın memleketi olan Adana’da gerçekleşti. Gala öncesi smokinlerini giyen İlhan Doğan annesinin kabrini ziyeret etti ve “Anneme verdiğim sözü bu filmi çekerek yerine getirdim.” dedi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Erkan Petekkaya – Meral Yüzgüleç – İlhan Doğan – Zeydan

Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı) – Nuray Karalar



Erkan Petekkaya – Meral Yüzgüleç – İlhan Doğan –

Zeydan Karalar – Nuray Karalar – Nurettin Soydan



İlhan Doğan – Erkan Petekkaya – Meral Yüzgüleç



Meral Yüzgüleç – Erkan Petekkaya – İlhan Doğan

