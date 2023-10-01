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Adana’da Müthiş Final ve Gala

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Yapımcılığını Verway’in yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan Her Şeye Rağmen filmi vizyona girdi. İlk galasını İstanbul’da yapan filmin ikinci galası ise hikâyenin başladığı yer ve İlhan Doğan’nın memleketi olan Adana’da gerçekleşti. Gala öncesi smokinlerini giyen İlhan Doğan annesinin kabrini ziyeret etti ve “Anneme verdiğim sözü bu filmi çekerek yerine getirdim.” dedi.

Erkan Petekkaya – Meral Yüzgüleç – İlhan Doğan – Zeydan
Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı) – Nuray Karalar

Erkan Petekkaya – Meral Yüzgüleç – İlhan Doğan –
Zeydan Karalar – Nuray Karalar – Nurettin Soydan

İlhan Doğan – Erkan Petekkaya – Meral Yüzgüleç

Meral Yüzgüleç – Erkan Petekkaya – İlhan Doğan

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