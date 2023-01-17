Genç ve Başarılı Oyuncu Yağızkan Dikmen, Serçenin Gözyaşı’nda Hakan Karakterini Canlandırıyor

Yayınlanan ilk teaserıyla ilgi odağı olan, Serçenin Gözyaşı, genç ve yetenekli oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayacak. Yağızkan Dikmen de 1970’li yılları yansıtan bu dönem filminde başarılı oyunculuğuyla göz dolduracak genç oyunculardan biri. Yağızkan Dikmen’in oyunculuk öyküsü herkesinkinden biraz farklı. Oyunculuğa kendi deyimiyle “aile baskısıyla” başlıyor. Genç oyuncu, 10 Mart Cuma günü vizyona girecek Serçenin Gözyaşı filminde köyün belki de en naif insanı Hakan karakteriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Güzel Günler Göreceğiz, Batlır gibi sinema filmlerinden tanıdığımız Yağızkan Dikmen’i, son olarak Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit’le amca – yeğen rolünde izledik.

Basın Bülteni

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